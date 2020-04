Jugaría en el Cruz Azul: Iker Casillas

Iker Casillas, exportero del Real Madrid, apuntó que si jugara en México, le gustaría defender el arco del Cruz Azul.

"Miguel Layún me ha hablado de México ahora que estuvo en el Porto. [Yo sería] del Cruz Azul, porque me cayeron bien. Estuve en Pumas [de visita] hace años", expresó Casillas en un Live de Instagram.

Cabe señalar que Iker tuvo un flechazo por los cementeros, cuando el Porto se enfrentó en un amistoso en el estadio Azul, en 2017.

Por otro lado, el ex merengue y campeón del mundo con España, habló de su estado de salud y de sus aspiraciones.

"De jugar otra vez creo que será difícil, tengo cita con el doctor el próximo mes, se cumplirá un año [del infarto], ahora mismo mi intención es mi candidatura a la Federación, pero lo más importante ahora es que se solucione la pandemia [de coronavirus] cuanto antes.

"Por ahora tengo todo controlado, un mes y medio justo antes de pasar esta pandemia, estuve con el doctor del Porto, me dijo que estaba bien, en abril quedamos para otro chequeo. Físicamente no he podido estar al 100 con los ejercicios. Al principio estuve acongojado", agregó.