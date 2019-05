Jugando en casa; León quiere demostrar quién es el rey

CIUDAD DE MÉXICO.

Luego de recibir su segundo revés como visitante en el certamen, los Panzas Verdes de León se alistan para recibir este domingo a las 20:06 horas a los Tigres de UANL en lo que será juego de vuelta de la gran final en el Torneo Clausura 2019.



A pesar de que el súper líder tuvo un errático partido de ida, la escuadra de Guanajuato tuvo oportunidad de vencer la meta de Nahuel Guzmán vía Ángel Mena --quien no ha anotado en la liguilla--, sin embargo, la fortuna favoreció al portero argentino quien logró conservar inmaculado su arco.



En contraste, el eficaz ariete francés de los Tigres, André-Pierre Gignac, aprovechó una de las pocas oportunidades que tuvo y consiguió la anotación, que lo empareja con Tomás Boy como el mejor anotador en la historia de la organización, y al mismo tiempo otorgó la victoria a los Universitarios por 1-0, lo que los pone a un paso de levantar su séptimo campeonato de liga.



No obstante, el cuadro de Nacho Ambriz sabe que la eliminatoria sigue al su alcance ya que durante la actual competencia fueron casi invencibles en su casa, además de que la escuadra de Ricardo "Tuca" Ferretti no los vence en el Estadio León desde las semifinales del Apertura 2016.



"Estamos vivos. Llevamos dos juegos en cero, pero no me preocupa, hemos generado. No voy a inventar ahora, en casa vamos a jugar con nuestro estilo, sacar el pecho y el coraje, para dar un gran juego el domingo", indicó luego del partido de ida en Monterrey.



El timonel sabe que si bien sufren ausencias importantes, aun cuentan con el capital humano suficiente para definir en su favor la eliminatoria. "No nos estamos cayendo.

Pareciera que con dos juegos perdidos ya todo está mal. No soy de pretextos, pero tengo cinco futbolistas fuera. Me hubiera gustado llegar completo a la final".



Para el juego de vuelta los Esmeraldas recuperan al veterano Rubens Sambueza, que sabe cómo jugar y definir finales, lo que será de gran ayuda para el equipo ya que para Ambriz lo más importante es el juego en conjunto. "Todo el equipo debe funcionar como unidad (...) estamos con las ansias de llegar a la vuelta, curar nuestras heridas y jugar nuestro futbol", subrayó en conferencia de prensa el entrenador de León.



Ambriz Espinoza agregó que estos días de descanso les sirven para reagruparse y ajustar los detalles que hagan falta para preparar el encuentro, ya que si La Fiera quiere obtener directamente su octavo título de liga necesita ganar por dos goles o vencer a Tigres por uno y obligar al alargue.