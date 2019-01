Jugadores de béisbol piden salir de Venezuela

Caracas, Venezuela.

El cubano Félix Pérez y el estadounidense Logan Darnell, jugadores de los Leones del Caracas, han solicitado al equipo "su salida para volver a sus hogares" en medio de la tensión política generada por el pedido del presidente Nicolás Maduro de romper relaciones bilaterales con Estados Unidos.



En un comunicado divulgado este viernes por los Leones, el equipo asegura que ha respondido "a sus preocupaciones y las de sus familias", han realizado los trámites necesarios "para que regresen a sus respectivos países tan pronto sea posible".



El estadounidense Craig Stem también ha dicho que se va de Venezuela, aunque el comunicado del Caracas no aclara su situación.



Stem escribió un mensaje en la red social Instagram en el que asegura que cuando vino a Venezuela hizo una promesa a su familia "de que estaría seguro y no tomaría riesgos innecesarios" y apunta que "los acontecimientos de los últimos días me han hecho sentir que lo mejor para mí es cumplir esa promesa y regresar a casa con mi familia".



El lanzador asegura que le "rompe el corazón dejar este hermoso país en estas circunstancias" recalcando además que "fue una decisión muy difícil" y señala que "sinceramente espera que esto sea un nuevo inicio para Venezuela y que pueda volver a este hermoso país a jugar en un futuro".



Mientras tanto, Leones continuará la serie final de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) en el tercer juego contra los Cardenales de Lara en el Estadio Universitario de Caracas (capital).



El segundo choque de la final estuvo cerca de no disputarse el miércoles, cuando varios jugadores de Leones manifestaron su intención de no saltar al terreno de juego debido a las protestas que han tenido lugar en las últimas horas en Venezuela y por las cuales han muerto al menos 26 personas, según la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).



Para el resto de la serie final "el jardinero Alex Romero ingresa en el roster por Félix Pérez como la sustitución que el equipo tenía pendiente de la primera ronda, y con el lanzador Pedro Rodríguez, quien toma el puesto de Logan Darnell", aclara el equipo.

Hasta ahora la serie está a favor de los Cardenales que han ganado los primeros dos encuentros.



El Departamento de Estado de los Estados Unidos recomendó el jueves a los estadounidenses que residan o estén de viaje en Venezuela "considerar seriamente" abandonar el país "mientras los vuelos comerciales sigan disponibles".



Maduro ordenó este miércoles la salida de todo el personal diplomático de Estados Unidos en el país después de que el presidente Donald Trump, reconociera al jefe de Parlamento Juan Guaidó, como presidente interino.