Jugadores agradecidos con Zidane

Zidane deja el Real Madrid: "el equipo necesita un cambio"

Madrid, España.

"Zidane ha sido un honor trabajar contigo, aprender cada día y ganar todos juntos porque has conseguido hacer de este equipo algo histórico. Te deseo lo mejor, abrazo", Isco.



El mediocentro Casemiro reaccionó en su cuenta de Twitter sintiéndose "orgulloso y privilegiado de tener como entrenador a mi ídolo", apuntó.



Por otro lado, el ex jugador del Real Madrid Álvaro Arbeloa también escribió un tuit asegurando que es difícil decir adiós al Real Madrid, aunque "nadie en la historia de este club ha sabido hacerlo mejor que él", señaló. Por último, se mostró agradecido por "haber disfrutado de su magia" y concluyó con un "vuelve pronto".



Además, los dos laterales derechos del equipo Carvajal y Achraf quisieron despedirse de su entrenador en sus cuentas de Twitter.



Daniel Carvajal se mostró agradecido por los dos años y medio de Zidane en el club y se despidió: "deseándote lo mejor y de nuevo #GraciasZidane #Gracias Zizou".



"Eeternamente agradecido por tu confianza, míster, y por ser la persona que me permitió cumplir el sueño de jugar con el primer equipo del Real Madrid #GraciasZidane", escribió el marroquí Achraf Hakimi.