Jugador iraní no debuta en Mundial por ir al baño

Teherán, Irán.

El defensa de 34 años, que acudió a Alemania 2006, era la primera opción del técnico Carlos Queiroz para entrar al juego ante Marruecos de la primera fecha de la Fase de Grupos, pero al no en la banca en el momento requerido el estratega se decidió por otro elemento.



La razón fue que Montazeri tenía que ir al baño y el timonel no quiso esperar por él y por ello en su lugar ingresó Maijd Hosseini.



"En realidad Pejman debía jugar, pero tuvo que ir un momento al baño", confesó Hosseini al portal Khabar Online.



Irán ganó ese partido 1-0 pero no accedió a Octavos tras perder ante España e igualar contra Portugal, duelos en los que Montazeri ya no vio acción.