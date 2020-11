Jugador de Titans rompe en llanto por la muerte de su hermano

Corey Davis, receptor de los Titans de Tennessee, se enteró este miércoles que su hermano, Titus, murió de cáncer a los 27 años de edad. A pesar de ello, el jugador se presentó para el partido de este jueves por la noche, frente a los Colts de Indianapolis.

Corey Davis lost his brother yesterday who was battling cancer. Davis was emotional on the sidelines before coming out and starting for the @Titans tonight ?? pic.twitter.com/7Ibu4cQMNx