Jugador a seguir

Abraham Ancer se ha ganado su prestigio dentro del PGA Tour gracias a las importantes actuaciones que ha tenido en las últimos temporadas, aseguró el australiano Adam Scott.

Scott formó parte del Equipo Internacional de la pasada edición de la Presidents Cup, donde pudo ver de cerca el crecimiento del golfista reynosense a quien ve como uno de los jugadores más fuertes de cara al arranque del WGC Mexico Championship.

"Es un gran jugador, un auténtico competidor. No tiene presión de ser protagonista, y eso se pudo ver en la Presidents Cup, no es nada fácil debutar y jugar contra Tiger, especialmente en tu primera vez. Sé que no ganó el match contra Tiger pero no tuvo miedo, estoy seguro y eso definitivamente es algo que le va a servir a largo plazo. Es fantástico para el golf de México y para todos los que lo siguen aquí, definitivamente esta semana puede ser un candidato a seguir", explicó.

El australiano llega al Club de Golf Chapultepec con la moral en alto al conquistar el título del Genesis Open, evento del PGA Tour disputado la semana pasado.

Scott alabó las complicaciones del recinto que albergará el Campeonato Mundial y explicó que la altura a nivel de mar será el principal reto este fin de semana.

"Cada año es lo más complicado, medir las distancias siempre es importante, creo que ahí está la clave de lo que tenemos que hacer para pensar en la victoria. Esta victoria me ayuda mucho porque demuestra que mi juego está en una gran forma, nunca podemos adivinar lo que viene pero es una gran ventaja si queremos ganar el llegar sabiendo que estás haciendo las cosas bien", reconoció.