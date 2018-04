Juez: Prohibición de armas de asalto no viola 2da. Enmienda

Boston, Mass.

Las armas de asalto y los cargadores de gran capacidad no están protegidos por la Segunda Enmienda constitucional, falló el viernes un juez federal, con lo que ratifica una prohibición de Massachusetts a tales pertrechos.

El juez federal de distrito William Young desestimó una impugnación contra la prohibición establecida hace 20 años, y dijo que las armas de asalto son armas militares que están fuera de las protecciones del derecho constitucional a "portar armas".

Las regulaciones sobre las armas son un asunto de política, no de las cortes, dijo.

"Otros estados son igualmente libres de no establecer regulaciones y dejar que estén disponibles para sus ciudadanos", dijo Young. "Estos asuntos de política simplemente no son de coyuntura constitucional. Los estadounidenses no tienen miedo de tener un debate intenso sobre estos asuntos. A esto le llamamos democracia".