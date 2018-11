Juez niega a Elba Esther Gordillo acceso a pesquisa

Cd. de México.

Aunque la PGR tiene en curso dos averiguaciones previas contra la maestra por defraudación fiscal, pero no carpetas de investigación, su defensa ha insistido en litigar para acceder a indagatorias integradas bajo el nuevo sistema penal acusatorio.



José Díaz de León Cruz, Juez Segundo de Distrito en Amparo Penal, negó la protección de la justicia a Gordillo, al estimar que la negativa de acceso de la PGR se encuentra debidamente fundamentada, pues se le informó que no tiene calidad de indiciada.



En su respuesta fechada el 18 de mayo, la PGR argumentó que no podía darle acceso porque no estaba detenida bajo ninguna carpeta de investigación y tampoco ha sido citada ni sujeta a un acto de molestia distinto al caso que la mantuvo presa.



No obstante, la PGR no confirmó que haya o no una carpeta de investigación contra la maestra, aspecto que ha ocasionado que su defensa continúe litigando esta demanda de amparo.



Gordillo impugnó la negativa del amparo y el recurso de revisión fue turnado al Noveno Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México.