Juez negó girar orden contra Luis Videgaray, reporta Carlos Loret

La Fiscalía General de la República (FGR), solicitó una orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray, pero no prosperó, según el periodista Carlos Loret de Mola.

Loret de Mola, columnista de EL UNIVERSAL reportó en su cuenta de Twitter que daría más detalles en el sitio web Latinus. Adelantó que "Así me lo confirman fuentes de primer nivel en el Poder Judicial y la FGR. Me explican que la Fiscalía puede replantear su solicitud e insistir en conseguir la orden de aprehensión".

En otro mensaje escribió:

"El documento de 100 páginas fue presentado ante el Poder Judicial planteando la orden de aprehensión contra Videgaray. Mis fuentes me confirman que en el Poder Judicial "batearon" el documento, y la FGR se replegó para rearmar la petición e intentar de nuevo conseguir la orden."

En el sitio de Latinus se lee que según el documento la Fiscalía busca acusar a Videgaray de un delito electoral, dos delitos de cohecho, uno de asociación delictuosa y uno de traición a la patria, cinco en total.

"En la argumentación del Ministerio Público, el delito de traición a la patria consistiría en haber impulsado de manera ilegal y por medio de sobornos de particulares la aprobación de reformas estructurales que 'someterían la integridad de la nación a personas extranjeras'".

Videgaray habría realizado "actos contra la integridad territorial de la nación al gestionar e impulsar en agosto de 2014, Reformas Estructurales con la finalidad de someter a la nación a personas extranjeras brindándoles contratos para la exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos".

El delito electoral se configuraría al entregar recursos por un millón 664 mil dólares a Enrique Peña Nieto, durante su campaña por la presidencia de 2012, gestionados con la empresa Odebrecht y que provenían de sobornos en el extranjero.

Sobre un primer delito de cohecho, se señala a Videgaray "de prestar ayuda a Peña Nieto para que, durante su periodo presidencial de 2012 a 2018, recibiera de las empresas Odebrecht y Braskem una cantidad aproximada de 5 millones 850 mil dólares y 84 millones de pesos para realizar actos injustos relacionados con sus funciones".

En un segundo señalamiento por cohecho, "se acusa a Videgaray de entregar entre septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2015, la cantidad de 121 millones 500 mil pesos a los legisladores Ernesto Javier Cordero Arroyo, Jorge Luis Lavalle, David Penchyna Grub, Ricardo Anaya Cortés, entre otros, a fin de que emitieran su voto a favor de la Reforma Constitucional en Materia Energética", según Latinus.

En lo que se refiere al delito de asociación delictuosa, "la FGR afirma que Luis Videgaray realizó sobornos a legisladores en acuerdo con el presidente Enrique Peña Nieto y directivos de las empresas Odebrecht y Braskem, por lo que presume un entramado de un grupo de personas para cometer ilícitos y obtener beneficio personal de ellos.

Con todo, la FGR no logró de un juez una orden para detenerlo y volverá a reformularla.

Salvador García Soto

deja el MIT y se muda a Israel: García SotoEl 10 de octubre pasado, el columnistainformó en su columna de EL UNIVERSAL que videgaray dejó Boston para trasladarse a Israel.

"Aunque en México no se sabe aún qué tanto avance tiene el caso Emilio Lozoya y si la Fiscalía General de la República ha logrado probar algunas de las imputaciones que hizo el exdirector de Pemex a varios políticos del PRI, del PAN y de ex perredistas que hoy militan en Morena, algunos de los imputados en ese proceso no piensan esperar hasta enero del 2021, cuando se vence el plazo que pidió la FGR al juez para investigar y acreditar las acusaciones de Lozoya Austin, para protegerse jurídica y físicamente de una posible carpeta judicial en su contra.

Ese es el caso del exsecretario de Hacienda del sexenio peñista, Luis Videgaray, quien es uno de los principales imputados por Lozoya y también de los que más atentos están a lo que suceda con las indagatorias de la FGR. De algo debió enterarse Videgaray, a través de sus abogados, que fuentes muy cercanas aseguran que el que fuera el hombre fuerte de Peña Nieto ha decidido dejar su actual trabajo en el MIT, como director del Proyecto Mundial sobre Políticas de Inteligencia Artificial, para buscar refugio y residencia en Israel, país donde intentaría protegerse de un posible extradición a México por lo complicado y exigente del Tratado de Extradición entre ambos países", escribió entonces García Soto.

"A pesar de que Videgaray acababa de recibir en septiembre el respaldo total de los directivos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que le dieron su apoyo para que permaneciera en la institución, luego de la petición de un grupo de alumnos que exigían que se le diera de baja de la plantilla académica de la institución por los presuntos actos de corrupción que cometió como servidor público, el excanciller mexicano parece haber optado por buscar la protección ante una eventual orden de aprehensión por parte de la FGR y para ello eligió Israel, el mismo país a donde huyó el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, sobre quien pesa ya una solicitud de extradición del gobierno mexicano a Tel Aviv.