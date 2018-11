Juez federal niegan prórroga en recuento de Florida

Florida, Estados Unidos.

El juez de distrito Mark Walker rechazó una solicitud del senador estadounidense Bill Nelson y los demócratas para ceder más tiempo a los condados para finalizar los recuentos.



El límite señalado para que los 67 condados envíen los resultados del recuento de máquina eran las 15:00 horas (tiempo de Florida) de este jueves.



En tanto, el supervisor de elecciones del Condado de Palm Beach advirtió que el condado no podrá terminar a tiempo.



Walker señaló en el fallo que le preocupaba que algunos condados no completaran sus trabajos antes del tiempo límite.



Sin embargo, señaló que hay una falta de información sobre cuándo terminará el trabajo el en Condado de Palm Beach.



El juez finalizó señalando que no puede diseñar un remedio en la oscuridad, en referencia al recuento que se ha tornado un tanto complicado.