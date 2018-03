Juez exonera a Rodrigo Medina ex gobernador de Nuevo León

El ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, libró este jueves el delito de ejercicio indebido de funciones, pues el juez de control, Jaime Garza Castañeda, determinó que la fiscalía anticorrupción no dio a conocer exactamente en modo, tiempo y lugar, cuál era la conducta delictiva que le estaba imputando al ex gobernador.

Así lo explicó el subprocurador Anticorrupción de la entidad, Ernesto Canales Santos, quien informó que la decisión será apelada.

El funcionario afirmó que los argumentos presentados fueron baladíes, no de fondo. Calificó la decisión del juez como no seria, ya que, dijo, en otras tres ocasiones se consideró que sí se configuraban los delitos.

“Nada de fondo, todo es de forma, y vamos a apelar en un plazo de tres días, para que se pueda corregir esta situación”, señaló Canales.

El subprocurador Anticorrupción consideró que todo esto es el resultado de un amparo, debido a que un juez federal le pidió al juez local que dictara una nueva resolución por el caso Kia Motors. El ex mandatario es señalado por presuntamente otorgar estímulos indebidos a la armadora coreana por tres mil 600 millones de pesos.

Por dicha causa, Medina permanece vinculado a proceso por peculado y daños al patrimonio estatal.

“Es por el amparo de un juez federal, una instancia más en donde vemos una protección a Rodrigo Medina de parte del gobierno federal. Hay que preguntarse por qué de esta protección, qué fichas a cambio, con qué pagó Medina. O el gobierno federal por qué razón lo protege, qué información tendrá (el ex mandatario) respecto a otros asuntos que le interesan al gobierno federal”, dijo Canales.

“Vamos a seguir investigando, es una instancia más. Rodrigo Medina sigue vinculado en tres procesos que no han sido tocados por el gobierno federal. Son tres delitos penales que tienen una pena acumulada de más de 30 años y tenemos otros asuntos en los que estamos por concluir siete carpetas de investigación por diferentes delitos. Hay que llevar a la justicia a los que han dañado el patrimonio del estado”, expuso el funcionario.

Al salir de la audiencia, que duró apenas 50 minutos, acompañado de sus defensores legales, Javier Flores Saldívar y Alonso Aguilar Zínser, el ex mandatario estatal expresó: “el juez (Jaime Garza Castañeda) rectificó el auto de vinculación y decidió no vincularme a proceso, hemos entablado una defensa muy sólida, demostrando paso a paso que no se cometió ningún delito”.

“Nos sentimos sólidos en nuestros argumentos, de ninguna manera confiados, y hoy se confirma al no haber una vinculación en mi contra”, agregó Rodrigo Medina.

Comentó que aún prevalecen dos vinculaciones a proceso por peculado y daños al patrimonio estatal, “pero también los estamos combatiendo y esperamos al final del día demostrar que no se cometió ningún delito”.

El abogado Aguilar Zinser precisó que están en trámite dos amparos ante las referidas vinculaciones a proceso, por el caso Kia y el presunto uso ilegal de un helicóptero, cuyas audiencias están programadas el nueve de abril y 24 de mayo.