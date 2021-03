Juez en EU aplaza fallo sobre programa de migrantes DACA

Texas encabeza una coalición de estados gobernados por republicanos que buscan invalidar el programa DACA, instituido en 2012 por el entonces presidente Barack Obama. El Fondo Mexicano Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF, por sus siglas en inglés) y el estado de Nueva Jersey están defendiendo el programa.

Los beneficiarios del DACA tienen un plazo de dos años que puede ser extendido y en el que están exentos de la deportación, y reciben un permiso de trabajo y número del Seguro Social. Las más de 600.000 personas inscritas en el programa deben cumplir con varios requisitos, uno de los cuales es no tener antecedentes penales.

En 2018, Hanen se negó a emitir un fallo preliminar porque, dijo, Texas y los demás estados se habían demorado excesivamente en presentar su demanda. Pero en ese fallo dijo creer que el DACA era inconstitucional y pidió al Congreso que aprobara leyes de protección para los beneficiarios, conocidos como "dreamers". Otros fallos en cortes federales le prohibieron al entonces presidente Donald Trump poner fin al programa y lo obligaron a aceptar nuevos beneficiarios.

Pero el programa aún se encuentra en situación precaria. Los abogados de Texas pidieron a Hanen que lo invalide inmediatamente. MALDEF le pidió que demore cualquier nueva orden mientras el gobierno del presidente Joe Biden y el Congreso estudian nuevas leyes sobre el DACA.

Las propuestas en el Congreso enfrentan una firme oposición republicana, y la situación se ha complicado aún más debido al fuerte aumento de los cruces de la frontera por menores no acompañados por algún familiar. Legisladores republicanos dicen que la anulación parcial por parte de Biden de las restricciones de Trump a la inmigración ha impulsado a muchas familias migrantes a cruzar la frontera, aunque éstas y los expertos citados por The Associated Press mencionan una multitud de razones.