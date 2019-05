Juez difiere la audiencia de general ligado a huachicoleo

Ciudad de México

El general de la Secretaría de la Defensa Nacional, Eduardo León Trauwitz, no asistió a la cita que tenía este viernes ante un juez de control para escuchar la imputación que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra por supuestamente estar vinculado al robo de hidrocarburos, por ello, se le hizo efectiva una multa de 8 mil 449 pesos.

Esto, debido a que el general no justificó su inasistencia a la audiencia ni acudió a la misma alguno de sus abogados para intentar explicar por qué no se presentó.

Por la inasistencia de León Trauwitz, la de Sócrates Herrera, Wenceslao Cárdenas y Emilio Cosgaya, quienes también forman parte de la investigación iniciada hace dos años por la FGR, la juez de control María Elena Cardona, del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur ordenó diferir la audiencia y fijó como nueva fecha el 31 de mayo próximo.

A Cosgaya, Cárdenas y Herrera no les hizo efectivo el apercibimiento porque, el primero de ellos presentó un escrito en el que informó que la Escuela Militar donde se encuentra estudiando no le expidió una autorización para ausentarse, razón por la que no asistió, sin embargo, no acompañó documento alguno que acredite su dicho, razón por la que la juez le concedió dos días para justificar su inasistencia.

El abogado de Wenceslao Cárdenas manifestó que aunque su cliente afirmó que sí se presentaría desconocía por qué no llegó, por lo que la juez también le concedió dos días para justificar su ausencia.

La defensa de Sócrates Herrera presentó una receta médica para justificar la inasistencia de su representado y afirmó que debido a la "presión mediática" generada por la difusión de la investigación iniciada por la FGR, misma que fue dada a conocer desde enero pasado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como parte de su estrategia contra el robo de hidrocarburos.

Aunque inicialmente la audiencia se llevaría a cabo con la comparecencia de los 21 implicados en la carpeta de investigación, la FGR solicitó dividir las diligencias en bloques para formular una sola imputación dependiendo de la conducta delictiva que investiga.

En consecuencia, para el primer bloque estaban citados los siete elementos de la Sedena involucrados en la carpeta de investigación: León Trauwitz, Cosgaya, Cárdenas, Herrera, Arturo Villa, Osiel Aldana y Ramón Márquez.

Debido a que cuatro de ellos no se presentaron, la FGR solicitó a la juzgadora no llevar a cabo la diligencia porque pretende imputarlos en su calidad de coautores.

Al escuchar los argumentos, la juez concedió la solicitud de la FGR y por ello retrasó dos semanas más la audiencia para formular imputación pero de reiterar la inasistencia la juez los apercibió nuevamente con multa de 100 Unidades de Medida de Actualización que equivalen a 8 mil 449 pesos.

Antes de finalizar la diligencia, el abogado José Mauricio Ocampo Castilla, representante de Osiel Aldana, presentó una denuncia por la filtración de datos de la carpeta de investigación debido a que afirmó que el abogado que denunció en 2017 los hechos por los que la FGR quiere llevar a los 21 servidores públicos de PEMEX y Sedena ante la justicia federal por robo de hidrocarburos, ha incurrido en esta conducta.

Ordena tribunal se descongelen cuentas

>Un tribunal federal ordenó descongelar las cuentas bancarias del general de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Eduardo León Trauwitz, quien es investigado por posibles vínculos con el robo de hidrocarburos.