Juez de NY impone orden de alejamiento a Cardi B

Nueva York, Estados Unidos.

Belcalis Almanzar, su nombre real, fue procesada por dos delitos menores de agresión e imprudencia temeraria, acudió este viernes a la primera sesión del juicio en su contra en un tribunal de Queens.



Tenía programada la audiencia el pasado lunes pero no se presentó por compromisos profesionales, según su abogado Jeff Kern, algo que el magistrado Sean Dunn consideró inaceptable y por lo que amenazó con detenerla si no acudía este viernes.



De acuerdo al diario New York Daily News, los fiscales pidieron que se le impusiera a la cantante una fianza de 2 mil 500 dólares, pero su abogado subrayó que carece de historial criminal y que se había presentado cuando así lo había requerido la justicia.



El juez emitió este viernes una orden de protección para las hermanas, según la cual Cardi B, no puede mantener contacto físico con ellas ni tampoco contactarlas por internet, por lo que obtuvo libertad sin fianza.