Juez aplaza para el 3 de septiembre dictamen a periodistas

Wa Lone y Kyaw Soe Oo, quienes llevan más de ocho meses bajo arresto, fueron acusados de vulnerar la Ley de Secretos Oficiales, delito que está penado con un máximo de 14 años de cárcel y del que ambos se han declarado inocentes.

EL dictamen fue pospuesto porque el juez Ye Lwin está enfermo y le corresponde a él pronunciar el fallo, según explicaron fuentes judiciales en el tribunal del distrito de Insein en Rangún, la antigua capital.



Ambos reporteros, que iban esposados y vestidos con el tradicional "longyi", aparecieron sonrientes y saludaron a los periodistas y miembros del cuerpo diplomático en la sala.



"No tememos ninguna situación o decisión que se tome porque la verdad está de nuestra parte. No hicimos nada erróneo", afirmó Wa Lone a la salida del tribunal antes de ser llevado junto a Kyaw Soe Oo a la prisión de Insein.



Reuters mostró su contrariedad por el aplazamiento y reiteró la inocencia de sus dos reporteros en un comunicado.



"Estamos decepcionados por no haber recibido hoy la decisión del juez (...) Aguardamos al veredicto la semana que viene en el que esperamos que (los periodistas) sean absueltos y puedan reunirse con sus familias", indicó la agencia.



Khin Maung Zaw, uno de los abogados de los periodistas, se mostró escéptico con el fallo que emitirá el tribunal y precisó que no estaba seguro de si habrá justicia o no.



En caso de ser declarados culpables, los acusados pueden apelar ante el tribunal de la división de Rangún y, en última instancia, ante el Tribunal Supremo.



Wa Lone y Kyaw Soe Oo fueron detenidos la noche del pasado 12 de diciembre tras reunirse con dos policías que, según los acusados, les entregaron documentos supuestamente confidenciales.



Desde entonces, ambos han estado detenidos sin fianza y han comparecido una treintena de veces ante el tribunal, que inició la instrucción el pasado 9 de enero y presentó los cargos formalmente el 9 de julio.



En abril, el capitán de la Policía Moe Yan Naing testificó que un cargo superior le había ordenado a él y otros subordinados ofrecer documentos secretos a Wa Lone para tenderle una trampa.



Los periodistas arrestados investigaban el asesinato de una decena de rohinyás descubiertos en una fosa común en la aldea Inn Din en el estado Rakáin (oeste), masacre por la que siete soldados birmanos fueron más tarde condenados a diez años de prisión.



El suceso de Inn Din está relacionado con la ofensiva que el Ejército birmano inició el 25 de agosto del año pasado, tras un asalto armado de insurgentes rohinyá y que llevó a 700 mil personas de esta minoría a huir a Bangladesh.



El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido la liberación de los dos periodistas y abogado por la libertad de prensa, llamamiento al que se han sumado la Unión Europea, Estados Unidos y varias organizaciones internacionales.