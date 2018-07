Juez amplía tiempo para reunir a niños

San Diego, Calif.

Un juez federal en San Diego accedió ayer a extender la fecha limite para que el gobierno federal reúna a docenas de niños inmigrantes menores de cinco años con sus padres, luego de haber sido separados por la política migratoria de tolerancia cero tras cruzar la frontera de manera ilegal.

El juez Dana Sabraw de la Corte Federal en San Diego autorizó conceder más tiempo a los Departamentos de Seguridad Nacional y de Salud y Servicios Humanos para concluir con el proceso de reunificación luego de que fuera informado de que aproximadamente la mitad de los niños menores de cinco años que fueron separados, estarán ya con sus padres para este martes.

En una audiencia este lunes, la abogada del Departamento de Justicia, Sarah Fabián, admitió ante el juez que el gobierno solo podrá reunir a 54 niños de una lista inicial de 102 antes de la fecha límite que el propio Sabraw había fijado para este martes por la noche.

Aun así, el juez dijo que estaba "muy animado" por los avances hasta el momento en el proceso de reunificación. "Este es un progreso real y me siento optimista de que muchas de estas familias se reúnan mañana, y entonces tendremos una comprensión muy clara de quién no se ha reunido, por qué no, y qué plazo se establecerá".

El pasado 26 de junio, Sabraw estableció cómo plazo hasta este martes para reunir a los niños menores de cinco años con sus familias y para el próximo 26 de julio a los niños mayores.

Sabraw, escribió al emitir las órdenes y fijar los plazos que "la situación ha alcanzado un nivel de crisis" y que "circunstancias caóticas" fueron hechas y son responsabilidad del gobierno federal.

La audiencia de este lunes solo se enfoco a los 102 niños menores de cinco años que fueron separados de sus padres bajo la política de "cero tolerancia".

Fabián citó una serie de problemas que impiden que el gobierno reúna a niños y padres: algunos padres han sido condenados por crímenes graves, algunos ya han sido deportados, otros han sido dejados en libertad dentro de Estados Unidos y el gobierno no puede encontrarlos, algunos están bajo custodia criminal y en el caso de un niño, el gobierno todavía no puede identificar a un padre.

El juez determinará cuanto tiempo más otorgará a la administración Trump para reunir con sus padres a los niños menores de cinco años que no estén con sus progenitores al vencerse este martes el plazo limite fijado.

El gobierno federal tiene bajo su custodia a más de dos mil niños mayores de cinco años que deberán ser reunidos con sus padres antes del 26 de julio cuando se vence el plazo para ello.

Los abogados del Departamento de Justicia y de la Unión de Libertades Civiles de América, la organización que interpuso la demanda original que impugna las separaciones familiares, dijeron que trabajaron juntos intensamente durante el fin de semana para identificar a las familias afectadas por el plazo y determinar cómo seguir adelante.

Fabián, proporcionó a la corte los datos más detallados hasta el momento sobre los 102 niños menores de cinco años que fueron separados.

La abogada aseguro de los 102, un total de 54 serán reunificados para el martes; sus padres todavía están bajo custodia del gobierno y serán liberados con sus hijos. Dos ya se han reunificado desde que se hizo la lista inicial durante el fin de semana.

Un grupo de seis pequeños no están cubiertos por la orden, debido a que en tres casos los padres tienen antecedentes penales y en los otros tres porque el adulto que los acompaña no resultó ser uno de los padres.

Cinco padres con hijos menores de cinco años permanecen bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y podrían ser liberados pronto, pero requieren más seguimiento después de una verificación de antecedentes. Nueve tienen padres que ya fueron liberados de la custodia del ICE y se encuentran en algún lugar del país, aun no precisado.

Nueve menores de cinco años tienen padres que ya fueron deportados de Estados Unidos. Cuatro tienen padres que están bajo custodia penal estatal. Ocho tienen padres que están bajo custodia penal federal. Cuatro podrían ser entregados a un patrocinador no padre y en un caso no se tiene información sobre los progenitores.