Juega Roger Federer por títulos no por ranking

Dado que el suizo se perdió la segunda mitad de 2016, sus puntos sólo seguirán sumándose, lo que hace de su regreso al sitio de honor una posibilidad real.

"En esta etapa de mi carrera juego por títulos. Por rankings no tanto, a menos que esté tan cerca como lo estoy ahora", declaró Federer, de 35 años, que además aseguró un boleto en la Copa Masters de la ATP de cierre de la temporada, a realizarse en Londres del 12 al 19 de noviembre. "Sólo tengo que evaluar la situación, si vale la pena ir por el primer lugar o no".



El primer campeonato de Muguruza en el All England Club la devolvió a los mejores 10 puestos de la WTA en un ascenso de 10 lugares, y la subcampeona Venus Williams pasó del lugar 11 al nueve.



Karolina Pliskova se convirtió en la 23ra mujer en tomar la cima del ranking mundial, un debut que le fue garantizado la semana pasada con base en los resultados en Wimbledon. La checa de 25 años ocupaba el tercer sitio y cambia posición con la ex número uno Angelique Kerber.



Serena Williams no ha competido desde enero por su embarazo. Al perder los puntos en el rankings que ganó el año pasado, incluyendo un título en Wimbledon y un subcampeonato en el Abierto de Francia, descendió del cuarto al 15to lugar el lunes _lo que la deja fuera de los primeros 10 puestos por primera vez desde el 1 de abril de 2012.



Los rankings contabilizan los puntos de las últimas 52 semanas, lo que explica que Pliskova pueda mantenerse al frente de la lista a pesar de su descalabro en segunda ronda en Londres.



Pliskova nunca ha ganado un título de Grand Slam _no es la primera jugadora en ocupar el primer sitio del ranking sin ese logro en su currículo_ si bien disputó ante Kerber la final del Abierto de Estados Unidos del año pasado y llegó a semifinales en el más reciente Abierto de Francia.



Kerber fue eliminada en primera ronda en Roland Garros, luego en la cuarta ronda en Wimbledon.



Simona Halep tuvo una oportunidad de apoderarse de la cima esta semana, pero cayó ante Johanna Konta en cuartos de final de Wimbledon. Así que la rumana de 25 años se mantiene en el segundo lugar, y Konta pasó del séptimo al cuarto.



Federer ocupa su mejor posición desde que fuera el tercer mejor del orbe en agosto de 2016, al inicio de su ausencia de media temporada del tour. El suizo ha pasado un total de 302 semanas en el primer lugar del ranking de la ATP en su carrera, una marca.



Andy Murray retuvo el primer lugar pese a caer en cuartos de final en su intento por defender su título en All England Club, justo adelante del español Rafael Nadal, que por su parte perdió en cuarta ronda de Wimbledon después de coronarse en el Abierto de Francia.



Novak Djokovic permaneció en la cuarta posición, mientras que Stan Wawrinka cayó dos escalones al quinto después de ser eliminado en primera ronda.



El subcampeón de Wimbledon, Marin Cilic, se mantuvo en el sexto puesto.