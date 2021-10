´Juega, payasita´; arbitro a jugadora del Necaxa

"La asistente 1 le dice a mi jugadora, - haya hecho lo que haya hecho-, yo responsabilizo a mi jugadora si no estuvo bien lo que hizo, que no alcanzo a ver, pero sí a escuchar que (Mora) le dice: ´juega, payasita ´. Creo que esas no son las formas dentro del juego.

" Mayra Mora le dice una palabra fuerte a mis jugadoras, espero no pisar callos, ahí estaba la Comisaria. Justo cuando me amonestan, tengo que hacerlo público porque al final de cuentas ellas están para llevar a buen puerto y cuidando todos los detalles que están alrededor del juego", reveló Palacios en conferencia de prensa.

"Es una situación que yo como responsable del grupo no debo dejar pasar, y que se tiene que sentar un precedente, espero la Comisaria, que escuchó el comentario. Yo nunca he faltado al respeto y esos comentarios no le hacen nada bien, a nosotros que somos los actores y a ellos (cuerpo arbitral) que son los encargados de llevar a buen puerto el juego. Nosotros como estamos de la otra parte y no tenemos voz ni autoridad, quedamos atados de manos", agregó.