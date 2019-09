Juega con el terror

Los Ángeles, California

El mismo Guillermo del Toro ha quedado complacido con Boda sangrienta. El tapatío no se quedó con ganas de alabar al filme a través de Twitter: "Los tráilers y materiales no me prepararon para el suspenso, lo aterrador y divertido que es, ¡Inteligente! ¡Samara Weaving es genial!", comentó. En efecto, se trata de una cinta sangrienta y divertida que explota el empoderamiento femenino, representado por la australiana Samara Weaving, quien dará mucho de qué hablar con el papel que tiene en este filme.

UNA RUDA NOVIA

Soy Grace y resulta que es ruda, o mejor dicho es forzada a serlo. Sus antecedentes son ser una huérfana y subsistir por ella misma, eso termina sorprendiendo a su nueva familia. Ella es feroz. Es la primera vez que soy protagonista en este género, me encantó explotar todo, me gustaron los directores, pude jugar con la improvisación, con las caracterizaciones, el elenco me encantó. Quedé fascinada. El filme es terrorífico y divertido, no se apega a un solo género", refirió la rubia.

La premisa expone cómo durante la noche de boda a Grace, su nueva familia, caracterizada por ser acaudalada y excéntrica, le extiende una invitación para participar en una tradición ancestral que se convierte en un juego letal de supervivencia. Ante esta situación, Weaving revela cuáles son los ingredientes para ser una heroína de acción.

LUCHA POR SOBREVIVIR

Creo que la fortaleza y con éste en particular también el sentido del humor, y también ese don de pelea y responsabilidad de luchar por su supervivencia. No quería que cayera en el estrés y que no supiera lidiar con las situaciones. Fue muy heroica (risas)", dijo.

Para nadie es un secreto que entre la novia y la madre del novio, entendiéndose por suegra, las relaciones tienden a ser algo ríspidas, y en esta ocasión no será la excepción. La encargada de dar vida a Becky Le Domas, la matriarca de la familia, es Andie MacDowell, quien figurara en el mundo del cine a finales de los 80 y mediados de los 90. Ahora en una escena se bate a golpes con su nuera. Acerca de esta escena ambas actrices enfatizaron lo divertido que fue.

Aunque el personaje de MacDowell participa en el juego macabro, su personaje no está del todo convencido de que la tradición continúe, es por ello que la actriz reveló cuál es esa delgada línea que divide a su papel de la devoción a la familia y las convicciones.

ello, es hermoso por dentro y por fuera. El tiempo vuela, es todo lo que te puedo decir", finalizó.