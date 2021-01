Juega "broma" máquina dispensadora a clientes

Se trata de un dispensador de pastelillos, panecillos, galletas, refrescos y jugos, el cual desde días atrás, viene "tragándose" monedas y billetes de los clientes, quienes impotentes ven, como pierden su dinero.

Noticia Relacionada Exigirán prueba Covid a los extranjeros que laboren en maquilas

"Le puse un billete de 50 (pesos), porque no traía cambio, y los botones ( para seleccionar la clave del producto) no sirven, lo bueno que no le puse el de 100 (pesos)", dijo uno de los usuarios que reportó el fallo a la vez que señalaba la pantalla que le informaba que contaba con un crédito de 50 pesos, el cual no podía hacer válido.

El dispensador automático de pastelillos y bebidas, se ubica en calle Libertad, colonia Cuauhtémoc.