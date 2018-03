Judocas avanzan al último filtro

Fueron 42 judocas tamaulipecos, los que lograron el pase al Torneo Clasificatorio “Tomoyoshi Yamaguchi”, que se realizará en Guanajuato del 5 al 8 de abril, y que será el último filtro rumbo a Olimpiada Nacional 2018.

La lista de seleccionados se dio a concer por parte del Instituto del Deporte de Tamaulipas, una vez terminada la Olimpiada Estatal y Estatal Juvenil 2018.

Del Torneo “Tomoyoshi Yamaguchi”, avanzarán los mejores ocho de cada categoría a la máxima justa del país con sede en Querétaro del 23 de mayo al 1 de abril.

Las categorías Sub 13 y Pre infantil solamente tendrán participación hasta esta instancia, la categoría Sub 15 avanzará a la ON 2018.