Judi Dench: "Me dijeron que nunca tendría éxito en el cine"

Judi Dench, quien ha ganado un Oscar, varios premios BAFTA, Globos de Oro y reconocimientos en teatro durante su carrera de 60 años, dice que su máximo logro fue protagonizar una película porque una vez le dijeron que no triunfaría en el cine.

La actriz de 83 años, cuyos roles en la pantalla grande han incluido a la Reina Isabel I y a la mentora de James Bond "M", dijo este miércoles en la alfombra verde del Festival de Cine de Zúrich que al principio de su carrera le dijeron que nunca haría un largometraje.



"Me dijeron: 'tienes el rostro equivocado'". Así que me gustaría decirle a esa persona, que lamentablemente ahora está muerta, pero me gustaría decirle que finalmente lo logré. Afortunada", afirmó.

Dench, quien debutó como Ofelia en Hamlet en 1957, dijo que ahora hay más oportunidades que antes para mujeres en la industria.



"Pienso que está yendo en esa dirección y eso es bueno. Eso es siempre bueno. Así que esperemos que dure.



"Ciertamente hay más papeles intercambiables hoy en el teatro y pienso que es bueno, que nos da una porción justa o una participación más justa", expresó.



Dench, quien visitó Zúrich para promover su nueva película Red Joan, sobre una científica británica que se vuelve espía para la Unión Soviética, también recibió el premio Golden Icon en el festival.



"Golden Icon, ¿eso no pasa muy seguido en la vida, no? Y es un título tan genial", dijo. "Voy a presumirlo mucho".