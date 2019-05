Júbilo petrolero por la producción

Existe júbilo entre los grupos de la disidencia sindical en la Sección 36, a causa de los resultados que se han dado a conocer por el avance que registra la producción de carburantes en Petróleos Mexicanos.

En las redes sociales que manejan estos organismos gremiales, festejan con bombo y platillo los resultados en producción de gasolina que ya tiene la refinería de Minatitlán, en Veracruz.

Lo anterior es un logro atribuido a la política petrolera impulsada por el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, y que en redes sociales manejan del siguiente modo.

"Y decían que ya se había acabado la Gallina de los huevos de oro. Y #AMLO nos da la sorpresa de que en la Refinería de Minatitlan ya se está sacando una producción de gasolina al 100%. No que los técnicos petroleros mexicanos no eran efectivos y que solamente los técnicos extranjeros eran los capaces de hacer producir hidrocarburos en Pemex. Pues con ésta noticia bomba #AMLO les cayó la boca a todos los integrantes de la mafia organizada del priampr y del sindicato petrolero porque no contaban con la astucia del Chapulin Colorado Tabasqueño.. Jajajajajajaja. J Santoyo".