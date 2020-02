Jubilados del Civil sin pensión ni medicinas

Algunas requieren de ese medicamento y no hay ese sueldo para poder comprar ese medicamento, y algunas sí tienen un problema muy fuerte, tienen enfermedades degenerativas de años y eso es complicado para ellas Romualda Ricardo Hernández, secretaria general del Sindicato de Empleadas y Enfermeras del Hospital Civil

Cd. Victoria, Tam.- Trabajadores jubilados del Hospital Civil ´Dr. José Macías Hernández´ dejaron de percibir su pensión desde el pasado 31 de enero, por lo cual, un grupo de extrabajadores acudió al Palacio de Gobierno para solicitar una explicación y solución a esta problemática, la cual abarca también prestaciones como acceso a servicios de salud y medicamentos.

"El día último no se les pagó a las jubiladas, fuimos a la Secretaría y nos dijeron que fuéramos con el jurídico, y el jurídico nos dice que porque tienen una demanda no se les iba a pagar ahora su sueldo así que iba a ser acumulativo", mencionó la secretaria general del Sindicato de Empleadas y Enfermeras del Hospital Civil, Romualda Ricardo Hernández; entre las afectadas se cuenta con personas mayores con hasta 30 y 40 años de jubiladas por lo cual, algunas de ellas ya no pueden caminar o valerse por sí mismas.

Un grupo reducido acudió a la Secretaría General de Gobierno en donde fueron atendidos por el coordinador general, José Carlos Mora García, "son personas que económicamente las están dejando sin comer realmente porque ellos viven de una pensión, algunas ya les cortaron el agua y la luz y ya están en una situación un poco difícil", además tienen necesidad de medicamentos que no son proporcionados por la institución de salud.





NO HAY DINERO

"Algunas requieren de ese medicamento y no hay ese sueldo para poder comprar ese medicamento, y algunas sí tienen un problema muy fuerte, tienen enfermedades degenerativas de años y eso es complicado para ellas", Ricardo Hernández, dijo que algunos de estos medicamentos se les están negando desde el propio Hospital y otros, porque no se encuentran dentro del cuadro básico.

Guadalupe Navarro Alvizo, presidente de la Asociación de Jubilados del OPD SUTSPET.