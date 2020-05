´Juanito´ se habla de tú con el gol

Juan Manuel Gaytán Rocha tiene la portería tatuada en la mente y por eso es uno de los mejores artilleros de la Liga Municipal Universitaria de Futbol.

El delantero de los Rayados Sur conquistó su primer título de goleo individual en la categoría 2005 marcando nada más y nada menos que 25 goles, una cifra que no cualquiera consigue.

De hecho, de los 14 goleadores que premió la LIMUFUT en el torneo más reciente, solamente "Juanito" y Diego de León, jugador de Mineros en la categoría 2014, fueron capaces de hacer tantos goles.

"Muy contento de recibir mi primer trofeo de goleador, antes jugaba un poco más atrás pero ahora siento que tengo más oportunidades y estoy demostrando que soy bueno en la delantera", comentó el chamaco surgido de la Colonia Lucio Blanco.

Como centro delantero "Juanito" considera que tiene olfato goleador, pero su velocidad es lo que más desquicia a los defensas.

"Ser rápido puede ser mi principal virtud, además le pego bien con las dos piernas", afirmó. el ariete que porta la camiseta número 40 de los Rayados.

Otro detalle que ayudó para que Juan Gaytán sea hoy en día uno de los mejores delanteros juveniles de Reynosa, fue haber iniciado en el futbol como portero.

"Un día le dije a mi papá que yo también jugaba de delantero, pero él nunca me había visto, me probaron en un partido y me quedé en esa posición, recuerdo que también gané un trofeo como mejor portero", relató con orgullo.

Juanito tiene un amplio recorrido en las canchas de esta frontera. Comenzó a jugar a los 8 años de edad cuando lo invitaron al equipo Águilas, luego pasó por las filas del Cruz Ávila y finalmente a los Rayados.

Sus goles ya dan de que hablar y espera pronto poder ser llamado a una selección estatal para poder representar por primera vez a Tamaulipas.