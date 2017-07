Juan Carlos Osorio rotará ante Jamaica

El timonel de la Selección Mexicana aseguró que para el segundo duelo del Tri en el torneo de la Concacaf, hoy ante Jamaica, sí hará movimientos respecto al grupo que venció 3-1 a El Salvador, el domingo pasado.



"Sí habrá rotaciones para mañana. La falta de descanso, con un mínimo de cinco juegos, aumente la probabilidad de lesiones, así lo publicó una investigación en Inglaterra", explicó Osorio este miércoles en conferencia.



"La continuidad, todos entrenan en su posición y en la que nosotros creemos que son buenos para el esquema".



El entrenador colombiano fue ampliamente criticado durante la Copa Confederaciones, en la que México culminó cuarto del torneo, debido a su política de rotaciones.



Osorio comentó que los Reggae Boyz exigirán mucho además de descartar al central Jair Pereira.



"Será un equipo, que nos va a exigir al máximo: fuerza física, velocidad y juego aéreo", apuntó.



"Jair está muy bien, ayer no se exigió al máximo, hoy se mostró mucho mejor, compitió en la marca, no creemos que esté para mañana".



Busca colarse en Rusia



El contención Jesús Molina quiere aprovechar la Copa Oro 2017 para dar el primer paso hacia el Mundial de Rusia 2018.



Así lo aseguró el mediocampista en la conferencia previa al segundo duelo del Tri en el torneo de la Concacaf, mañana ante Jamaica, en el Sports Authority Field.



"Es una posición que está muy competida, con grandes jugadores, ahora en la Copa Confederaciones vimos a Héctor Herrera, que lo hizo muy bien ahí", explicó Molina este miércoles.



"No me queda más que demostrar con las oportunidades que me den, dar lo mejor de mí y de esa manera ganarme un puesto para lo que se viene, que es el Mundial, tengo un año para prepararme y ser tomado en cuenta".



El volante sabe la obligación que tiene la Selección en el máximo torneo de la Concacaf, pero pidió no despegar los pies de la tierra, por lo que mañana Jamaica será un duro rival.



"Sabemos que somos el actual campeón de la última Copa Oro", apuntó.



"Estamos trabajando con esa humildad que se debe tener, creo que en este momento ya no hay rivales fáciles, cualquier equipo te puede competir".