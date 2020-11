¡Juan Soler será abuelo!, su hija le da la noticia

A pesar de que hasta la fecha el actor de la telenovela "La Mexicana y el Güero" no ha dado ninguna declaración al respecto, su hija mayor compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que muestra unos zapatitos de estambre con una playera en la que tiene un osito, a lado de ella la imagen de su ultrasonido.

"Para mi princesa. Me acuerdo lo que sentí en el momento que supe que estabas ahí, incontrolables ganas de llorar de la felicidad, que no podía ni pensar. Llegaste en un momento raro, desconocido y, creo no podría haber sido más perfecto. Es muy loco el darse cuenta que, sin verte a los ojos, ya sos la persona que más amo en este mundo", escribió.

En el texto se pude leer que la también hija de Maky, le promete a su bebita que la cuidará toda la vida y que la hará sonreír y hacerla sentir segura en un mundo que está de cabeza. También se dice sentirse orgullosa de su pareja (Pablo Malmierca) y próximo papá.

Con esta noticia, el actor de "Cuando me enamoro", "Cañaveral de pasiones" y "La otra" verá su vida llena de más mujeres, ya que también es padre de otras dos jovencitas Mía y Azul.

Fue en noviembre del 2018 en que a unos días de que cumpliera él y Maky 15 años de matrimonio cuando dieron la noticia de su separación, que tomó a muchos por sorpresa, ya que se creía que eran una de las parejas más sólidas en el medio artístico.

Tras esto, la actriz y conductora argentina se fue a vivir a Miami, Florida, dejando a Soler en México. Sin embargo, la puerta del regreso se dejó temporalmente abierta hasta que en el 2019 ya se dio a conocer que estaban ya divorciados.

La historia de amor de los dos famosos de origen argentino inició en los pasillos de Televisa en el 2002, cuando sus carreras por separado se encontraban en un buen momento y a pesar de que negaron amor a primera vista, desde el inicio se les vio felices.