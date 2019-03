Juan Soler: "Estoy viviendo solo como un perro"

CIUDAD DE MÉXICO.

Tras meses de que anunciaron su separación por medio de un comunicado, Juan Soler rompe el silencio y asegura que fue la distancia y que ya no tenían tiempo para disfrutarse como pareja lo que les llevó a él y a Maki poner una pausa a su matrimonio de 15 años.



El actor se sinceró en el programa "Intrusos" donde habló por primera vez de su relación con la también actriz y madre de sus dos hijas.



"Maki definitivamente no quiere vivir en México; entonces, esa es otra cosa que nos aleja, la verdad es que de momento digo estoy viviendo solo como un perro en México, y yo creo que esto ya no tiene una forma de que yo sea feliz, yendo cada 15 días a visitar a mis hijas", explicó el actor en una entrevista que le realizó Juan José Origel.



El también empresario argentino hizo una reflexión sobre su matrimonio y argumentó que descuidó a su pareja por dedicarle tiempo a otras cosas en la vida, como los hijos y el trabajo.



"Creo que la distancia, los hijos en medio, dedicarse tanto tiempo a los hijos que empiezas a descuidar a la pareja sin darte cuenta. Y vas y vienes, viajes... Y te das cuenta que no empiezas a aterrizar tus sueños".



"Me encartaría que mi mujer esté a lado mio, pero si no es la forma, pues bueno, mejor estar separado y quizá buscar una pareja que sí quiera vivir conmigo", comentó.



Soler, quien figuró en telenovelas como "Cañaveral de pasiones", "Acapulco cuerpo y alma", "Locura de amor", entre otras, aseguró no ser celoso y que si su aún esposa le avisara que ya tiene una persona a lado de ella, él lo aceptaría, pese a que él se siente solo.



"Es la vida que estaría eligiendo, está muy bien, estaría muy bien. Realmente quiero que sea feliz, amo profundamente a Maki", aseguró Soler. "Obviamente sí (se siente solo), pero es lo que toca".



Con respecto si está abierto ahora al amor, Soler tajantemente dijo que no.



"Todavía no, la verdad es que no me interesa, creo que todo lleva su tiempo y creo que hoy no me interesa. Realmente no estoy abierto al amor para nada", comentó.



Cuando Maki y Juan anunciaron la pausa a su relación, a finales del 2018, dejaron muy claro que no se debía a terceras personas.