Juan José Origel sospecha de fallo

"A mí lo que se me hace muy raro es que desde hace tres años yo había ganado porque la Corte me había dado la razón, no había justificación. Como yo no sé mucho de todo esto, lo único es que mis abogados me habían dicho que yo había ganado y ahora resulta que ella ganó", dijo en el video de seis minutos.

Origel detalló que buscará aclarar lo sucedido ya que le parece que existen irregularidades por lo que no desea que la resolución se quede así.

"La Corte tendrá que decidir y vamos a ver qué más sigue. No quiero hablar más del tema. Hay que investigar, porque tienen que quedar claras muchas cosas todavía. Yo siento mucho lo que está sucediendo, pero vamos a ver. Vamos a investigar más cosas, no se queda así", comentó.

El conductor reveló que se está poniendo en contacto con sus abogados para saber cuál es el paso a seguir.

"La señora estaba diciendo, que espero que recapacite porque es una gran mentira, dice que yo hablé delante de los medios de comunicación de ella y no, señora. Estábamos en Acapulco y el evento había terminado, se había retirado la prensa. El señor gobernador del estado y su esposa dieron una cena privada donde se encontraba un grupo reducido y no había prensa", recordó.

Además de qué argumentó que lo dicho fue en su privacidad también destacó que lo dicho lo hizo al calor del alcohol y que ya pidió disculpas en su momento.

"Al calor de las copas, voy al baño y saliendo me aborda un empleado de la señora Flor Rubio para sacarme lo que me tuvo que sacar, sí, a lo mejor yo traía algo ahí metido y lo solté. Hablé, sí, y lo reconocí y lo primero que hice fue hablarle a la señora para ofrecerle una disculpa", añadió.