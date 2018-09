JR: No permitiremos compra de luminarias

Yo hago un llamado a todas las autoridades locales de Matamoros para que no permitan esto, no es aceptable . José Ramón Gómez Leal, enlace de AMLO en Tamaulipas

José Ramón Gómez Leal, quien será el enlace del gobierno federal en Tamaulipas, anunció que los miembros del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no permitirán que se apruebe la propuesta del presidente municipal de Matamoros, Jesús de la Garza, para adquirir luminarias a sobreprecio.

"Cualquier persona razonable diría que no, nosotros no permitiremos esa compra, el actual alcalde ya va de salida le queda un mes de gobierno y de ninguna manera aceptamos esta propuesta". Y es que se pretende adquirir un crédito que endeudaría al municipio dentro de los próximos 12 años obligándolo a pagar casi 8 millones de pesos mensuales, bajo el argumento de adquirir 35 mil lamparas LED.

"Es una burla porque hay empresas que cotizan estos equipos entre 2 mil 500 y 5 mil pesos y ellos las piden casi en 50 mil, no se ha explicado de donde sacan los montos, ni siquiera que compañía es, hay muchos huecos de información que deben resolverse antes de que esto siga".

Es por esto que hizo un llamado a las autoridades locales para generar presión en el Congreso del Estado, cuyos miembros deberán tomar la decisión el próximo viernes.

"Exhortamos a los diputados locales para que no aprueben esto, ellos tienen que considerar el costo y el beneficio, es muy caro, no estamos en contra de la modernidad pero sí de las formas, si ellos consideran que el proyecto es bueno que se consulten otros proveedores".

COSTO ELEVADO. Cada luminaria tendría un costo de casi 50 mil pesos en Matamoros.

-

Nueva responsabilidad...

Mencionó que el próximo alcalde Mario López ha enviado una petición a cada uno de los legisladores para evitar la aprobación del proyecto. "Quien tendría la responsabilidad de pagar sería él porque está a punto de tomar protesta, yo he tenido comunicación con él y le he ofrecido mi apoyo para que esto no se realice, es un error definitivamente".

-

CASO REYNOSA

Gómez Leal mencionó que en Reynosa se generó una situación similar con el actual gobierno que le permitió adquirir a las autoridades luminarias con un valor por encima de su cotización ordinaria.

"El equipo que se adquirió aquí en la ciudad también salió carísimo, algunas lámparas hasta en 7 mil pesos". Adelantó que este será uno de los temas a revisar en su futuro cargo.

-

PACIFICACIÓN

>José Ramón Gómez Leal informó que el Foro de Pacificación será en el Gimnasio Multidisciplinario de la UAT.

>Previamente había confirmado que el evento será en la capital del estado el 22 de octubre.

>El auditorio del Gimnasio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas cuenta con una capacidad hasta para dos mil personas, con áreas suficientes para las mesas de trabajo.

>En el encuentro se espera la participación de los diferentes colectivos de personas desaparecidas y en general de víctimas de la violencia en la entidad.

>Estos foros iniciaron en Ciudad Juárez y se continúan desarrollando en diferentes plazas de la República.