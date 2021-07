J.P. Morgan Chase y Deutsche Bank cerrarán sus oficinas de representación en México

De acuerdo con el DOF, el 27 de mayo de 1972 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó a Chemical Bank el establecimiento de una oficina de representación en México. En 1996, la SHCP tomó nota de la fusión de Chemical Bank con The Chase Manhattan Bank y el cambio a su denominación social por The Chase Manhattan Bank.

El 12 de diciembre de 2001 Hacienda autorizó a The Chase Manhattan Bank el cambio de su denominación para quedar como JP Morgan Chase Bank, en virtud de la fusión de Morgan Guaranty Trust Company of New York, como fusionada, y de The Chase Manhattan Bank, como fusionante.

Mediante resolución de fecha 8 de febrero de 2005, la SHCP modificó la autorización a efecto de reflejar el cambio de denominación de la oficina de representación para quedar como JP Morgan Chase Oficina de Representación, como consecuencia de la fusión de JP Morgan Chase & Co. y Bank One Corporation.

En el caso de Deutshe Bank, el Deutsche Bank A.G. de Frankfurt, Alemania, estableció su oficina de representación en México en 1982 y nombró a Claudio Federico Curtius como su representante en mayo de 2010.

En enero pasado, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso multas por un total de 35 millones 75 mil pesos a Barclays Bank, Deutsche Bank, Santander, Banamex, Bank of America, BBVA Bancomer, J.P. Morgan y a 11 personas físicas (traders).

Lo anterior, porque se coludieron en algunas operaciones del mercado secundario del servicio de intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano. Para ello intercambiaron mensajes (chats) utilizando las plataformas tecnológicas de comunicación que contratan los bancos como herramientas de trabajo.

En su cuenta de Twitter, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, aclaró: "es una nota falsa que el Banco estadunidense con una larga tradición operando en México, J.P. Morgan, estén saliendo del país. Es solo el cierre administrativo de su oficina de representación".