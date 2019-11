Jóvenes inmigrantes: lucha por DACA está en Congreso de EEUU

Jóvenes inmigrantes en Estados Unidos protegidos de la deportación por un programa temporal dicen que aún se sienten llenos de incertidumbre tras escuchar el martes a los jueces de la Corte, quienes analizaron si ese programa de alivio migratorio conocido como DACA tiene futuro.

Los inmigrantes aseguraron que no pierden el optimismo pero que se enfocarán en pedir a los legisladores del Congreso que les den una opción permanente para quedarse en el país

"No estoy desalentado. No quiero sonar descontento, pero tampoco estoy feliz. Lo que sí creo es que quizás no podemos influenciar a la Corte Suprema, pero sí al Congreso", dijo Antonio Alarcón, un mexicano de 25 años y uno de los demandantes en una de las batallas legales para defender la existencia del programa.

Se espera que la Corte Suprema emita en 2020 su decisión de terminar o no con DACA, que se calcula protege a más de 660.000 jóvenes en el país.

El presidente Donald Trump ordenó su finalización en 2017 pero varias demandas para mantenerlo vivo evitaron que desapareciera de forma inmediata. El caso fue tomado finalmente por la Corte Suprema, que escuchó argumentos a favor y en contra el martes. Sin embargo, los jueces conservadores, que son mayoría, parecían estar listos para permitir que la administración ponga fin a DACA.

Eliana Fernández, una ecuatoriana de 31 años que se acoge al programa y que entró en la sala de la Corte, dijo que "el objetivo final de todos nosotros es lograr una reforma migratoria para los 11 millones de indocumentados del país. DACA ha sido un programa increíble que ha cambiado muchas vidas, pero no es una solución permanente. Y eso es lo que necesitamos: una solución permanente con un camino a la ciudadanía".

El programa llamado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), protege a personas conocidas como "dreamers", que fueron traídas ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños o que llegaron con sus familias al país pero sus visados expiraron. El gobierno del expresidente Barack Obama creó el programa en 2012 para ofrecer números de seguridad social, permisos de trabajo y protección de la deportación a jóvenes que en muchos casos no tienen casi recuerdos de sus países natales porque llevan muchos años en Estados Unidos.

El gobierno de Trump asegura que el DACA es ilegal porque Obama no tenía la autoridad para adoptarlo. Los que se oponen a la iniciativa aseguran que sirve para premiar a gente que ha infringido la ley.

La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó hace unos meses un proyecto de ley para proteger de forma permanente a estos jóvenes de la deportación. El Senado, sin embargo, apartó el tema. El martes, Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata del Senado, caminó junto a otros demócratas, frente a los periodistas, hasta la oficina del líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, sosteniendo una copia del proyecto de ley.

"Ya es hora de que lo vote el Senado", tuiteó Schumer.

Por otro lado, Trump tuiteó el martes que llegará a un acuerdo con los demócratas para proteger a los "dreamers".

A pesar de las esperanzas que eso podría darles a algunos, activistas y grupos de defensa de inmigrantes dijeron que los inmigrantes no pueden fiarse del presidente, quien ya ha dicho en el pasado que apoyaba a DACA pero luego intentó eliminarlo.

"Cuando propuestas bipartidistas de buena fe le fueron presentadas, la misma Casa Blanca bloqueó todas y cada una," señaló el grupo America´s Voice, que trabaja a favor de los derechos de los inmigrantes.