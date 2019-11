Jóvenes en el Senado para exigir seguridad

Ciudad de México.

Niñas, niños y adolescentes acudieron al Senado de la República para pedir mayores condiciones de seguridad en el país debido a que los niveles de violencia en México han provocado que abandonen la escuela, pierdan seres queridos y no puedan salir a la calle con tranquilidad.

En un evento organizado por la organización Save The Children, jóvenes de diversos estados relataron en el recinto legislativo los episodios de violencia que han sufrido: lo hicieron ante autoridades como el senador morenista Martín Batres y Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

"Yo me siento con una inseguridad muy grande en Culiacán (Sinaloa) porque por el hecho de ser mujer corro el peligro de desaparecer, que el narcotráfico me lleve y me trate como esclava o me utilice para trata de personas", expresó la menor Ángela, de 15 años de edad.

La joven recordó el operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del "Chapo" Guzmán", y que derivó en decenas de balaceras por todo Culiacán el 17 de octubre: "El jueves negro estuve en la línea de fuego, sentí el terror de estar separada de mi familia. Mientras mi mamá no podía hacer nada, yo estaba encerrada en una plaza comercial viendo a varias personas llorando diciendo que no se querían morir".