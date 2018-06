Jóvenes, sin acercarse a templos

"Es importante hacer un llamado a todos los jefes de familia a que no solo se preocupen por la formación académica de sus hijos". Hugo Gutiérrez Plaza, párroco.

La comunidad católica de Reynosa carece de jóvenes que asistan a misa, ceremonias religiosas realizadas varias veces entre semana para celebrar la eucaristía y recordar las obras de Dios,

El párroco Hugo Gutiérrez Plaza, de la iglesia San José en el poblado de Santa Apolonia, reconoce que en cada encuentro son contados los menores de 25 años que se ven en las butacas. "Yo te puedo decir dentro de un panorama favorable que si en una misa hay 100 personas, de ellos 20 son jóvenes, aunque hay iglesias a las que van solo personas mayores, las mismas caras que siempre acuden y los más jóvenes no aparecen.

De acuerdo con el párroco, el principal factor de la ausencia juvenil es la poca motivación que encuentran en su familia liderada por padres o madres que fueron criados católicos pero que con el paso del tiempo descuidaron a la iglesia.

"En la ciudad hay muchos jóvenes y ellos están desesperados y ansiosos por hacer algo pero la misma palabra que marca su edad, adolescente que son menores de 20 años, están pasando por una etapa difícil y si ellos en sus problemas no tienen a un padre, a una madre que pueda guiarlos y decirles que asistan a misa, ellos no van a venir, por que les da flojera, por que ven que no es importante para sus mayores, son personas que dicen si no van ellos yo menos".

En los registros de la página oficial de la Diócesis de Matamoros se asegura que la zona Pastoral de Reynosa tiene a su encargo 32 iglesias; pese a la cantidad, el padre Gutierrez Plaza afirma que la inasistencia se repite en todos los sectores y escenarios.

"Habrá parroquias que a lo mejor tengan más asistentes o menos, por eso es importante hacer un llamado a todos los jefes de familia a que no solo se preocupen por la formación académica de sus hijos, que mejor les enseñen una formación espiritual que es muy importante cuando una persona está atravesando por crisis y por problemas".

TRABAJAR MÁS

Las iglesias católicas continúan haciendo encuentros cada fin de semana para atraer a los jóvenes, el más reciente realizado en el Lienzo Charro de la colonia Las Fuentes donde se había preparado el escenario para un total de 3 mil personas, cantidad de asistentes en años previos, pero Gutierrez Plaza reconoce que solo asistieron 500. "No es que no estén los jóvenes en la ciudad, no es que no existan, hay jóvenes pero desafortunadamente las estructuras de las sociedad, el miedo, la falta de compromiso es lo que ha hecho que disminuya esto, pero no por ello tenemos que bajar la guardia, al contrario hay que salir a rescatar a esos jóvenes para ofrecerles una opción de vida más sana".

Los jóvenes faltan además por el ritmo de vida y diversos métodos de entretenimiento que no fomentan la participación en la iglesia, comentó el sacerdote.

´Pandillas de la amistad´

Jóvenes de Reynosa, San Fernando, Nuevo Progreso, Río Bravo y otras comunidades cercanas, se reunieron este sábado en Reynosa para celebrar el segundo encuentro eclesiástico "Pandillas de la Amistad", un movimiento que busca mantener la fe católica y las buenas costumbres.

Florentino Guerrero Alemán, uno de los organizadores, explicó que las redes sociales y su buen funcionamiento fue el tema principal, por lo que en las 8 horas de jornada se desarrolló un taller con expertos y adultos.

"Vemos que los jóvenes comparten cosas sin leerlas, fotografías que no tienen relación con lo que se escribe, a veces les llama algo la atención y le dan clic sin revisar si es virus o pornografía; nosotros queremos evitar que caigan en errores y que mejor usen las redes en su beneficio".