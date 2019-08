¡JOVEN SELECCIÓN!

Ciudad de México

Una selección sin jugadores de renombre y jóvenes en su mayoría, incluidos de clubes Sub 20 y Sub 17, fueron convocados por el técnico Gerardo Martino para el microciclo de trabajo que realizarán del 18 al 21 de agosto.

La Dirección de Selecciones Nacionales anunció este jueves la lista de jugadores convocados por el "Tata" Martino, quienes se concentrarán en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol.

Destacan jugadores como José Juan Macías, delantero del club León; además del portero Sebastián Jurado, del Veracruz, el defensa Alan Mozo (Pumas de la UNAM) e Ismael Govea (Atlas), entre otros.

También fueron llamados jóvenes como Kevin Nahin Álvarez (Pachuca) y Adrián Lozano (Santos), ambos de la categoría Sub 20, además de Eugenio Pizzuto, de los Tuzos Sub 17, quien aún no debuta en el máximo circuito.

Los jugadores estarán concentrados para comenzar la preparación de la Nations League de Concacaf, en la que tendrá participación el combinado mexicano.