Joven mexicana atrae las miradas del Bolshói

Metepec, Edo de Mex

Leslie es la mexicana más joven en ser aceptada por el Ballet Bolshói, su talento nato es tan grande que, con sólo cuatro años de haber estudiado esta disciplina, cautivó el interés de los más altos grados de la academia rusa, a la que sólo un grupo exclusivo de bailarines en el mundo logran ingresar; sin embargo, no podría continuar con sus estudios a nivel profesional si no recibe una beca gubernamental.

DE 15 AÑOS

Leslie Danai Calderón Duarte tiene 15 años de edad, es una privilegiada, porque el Bolshói, es una de las más antiguas y prestigiosas escuelas de ballet del mundo, se ubica en Moscú y a ella sólo ingresan los bailarines más talentosos del mundo, un reducido grupo al que pertenece esta adolescente mexiquense. "Desde que tengo memoria siempre tuve esas ganas, la pasión por el baile, pero no sabía que era mi vida", dice.

Su tez morena, sus piernas largas y trazos delgados, además del estilo, atrajeron la atención de las máximas autoridades del Bolshói, a pesar de haber hecho pruebas fuera de tiempo.

LLEGA A SU VIDA

Este tipo de baile llegó a la vida de la adolescente por sorpresa, porque en su familia sólo su hermano es músico, pero sus padres no desempeñan actividades relacionadas con el arte, simplemente en ella despertó el interés por el ballet clásico cuando a los 10 años acudió al espectáculo "Códices del Pasado", organizado por el Instituto de Artes Escénicas Sokolov.

"Me di cuenta en ese momento de que ese era mi destino, lo que yo debía hacer, entonces mis padres me inscribieron en la academia de Sergei Sokolov, que está en el municipio de Metepec y desde entonces he entregado todo por el baile, incluso me inscribí en la escuela en línea para poder enfocarme sólo en mi instrucción artística", platica la bailarina.

En 2014, Leslie se inscribió en el instituto en el que su profesor está certificado por el Bolshói, de modo que la instrucción es de alto nivel.

GRANDES LIGAS

Leslie recuerda que en 2017 logró acceder a un recurso que le permitió presentarse de forma extraordinaria ante el Bolshói, porque las audiciones formales son en julio, pero haberse presentado frente a Viatcheslav le dio la posibilidad de llegar "a las grandes ligas".

Además, una mujer talentosa como es el caso de Leslie, difícilmente volverá a surgir en pocos años, considera.

"Pienso que quizá el gobierno mexiquense debería abrazar a sus talentos, es importante porque al final son un reflejo del impulso que quiere dar el gobierno a su gente".