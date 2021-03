Joven denuncia ataque sexual en estacionamiento, en Sonora

"Empecé a gritar y gracias a Dios traía a mi mamá que estaba esperándome arriba del carro y se bajó cuando escuchó mis gritos y este ojete al darse cuenta que no estaba sola se fue corriendo y se cruzó el bulevar". Narró que lo siguió en el carro, "se metió a una plaza, me bajé y lo correteé con todo el miedo del mundo, pero el coraje pudo más y logré grabarlo, me devolví porque pensé que me atacaría, me subí al carro lo seguí pero lo perdí de vista".

Expresó que siente impotencia de que ni si quiera al súper se puede ir a gusto, y advirtió a las mujeres que tengan mucho cuidado. Recomendó a las mujeres voltear para atrás y traer algo con que defenderse, "yo no supe que hacer, solo grité y no se confíen porque a pesar de que había gente viendo nadie hizo absolutamente nada por ayudarme".

"No traía escote, no traía shorts, no traía vestido, traía pantalón, no andaba tomada, no andaba de fiesta, pasó en el súper a plena luz de día. Yo no tengo la culpa, y si hubiera sido en una situación como las que mencioné anteriormente aún así no sería mi culpa", expresó. "El oficial que llegó me preguntó que si por que el vato hizo lo que hizo!!! Neta? No sé qué hubiera pasado si no hubiera llevado a mi mamá a que me esperara afuera en el carro".

Pidió que se compartiera la publicación y dijo sentirse triste, "me siento traumada le quité el sonido a los videos porque me da hasta vergüenza que escuchen mis gritos con la voz quebrada y enojada", comentó. La publicación fue retomada y se hizo viral; las capturas de pantalla con el rostro de presunto agresor se difundieron tan rápido que pronto el contenido se hizo popular y varias personas aseguraron conocerlo. La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que sobre agresión a una mujer en un estacionamiento de un centro comercial de Hermosillo ya se cuenta con denuncia interpuesta y por tanto, se investiga.