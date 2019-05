Joven creadora pierde batalla contra cáncer

La joven creadora de un shampoo oncológico denominado "Zoet", Perla del Rocío González Saavedra, perdió la batalla contra el cáncer que padecía desde hace seis años.

Perla, a quien le diagnosticaron cáncer a los 17 años de edad, logró concluir la carrera de nutrición en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Fue en su último semestre de la carrera cuando decidió participar en un concurso de innovación que realiza anualmente la institución y ahí presentó un shampoo elaborado a base de diversas plantas, sin conservadores ni químicos que ayudaría al crecimiento del cabello.

El shampoo nació luego de que le diagnosticaron leucemia y tras el proceso clínico que incluyó quimioterapias, perdió el cabello en más de una ocasión, por lo que se dio a la tarea junto a su mamá, de buscar plantas que le ayudaran en su higiene personal pues tenía contraindicado los productos con químicos.

LA FÓRMULA

La joven reynosense notó que la fusión de plantas y raíces medicinales funcionaba y fue entonces que empezó a compartir su fórmula con sus compañeros de quimio que se albergaban en la Fundación Alianza Anti cáncer, ubicada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Perla del Rocío comentó en su última entrevista que entre los ingredientes que utilizó destacaban algunas plantas como el romero, la sábila y sangre de drago entre otras, con las que se hizo una emulsión de cada ingrediente activo y adiciono un producto para el lavado del cabello.

Lanzó al mercado su shampoo con el nombre de "Zoet" en honor a una niña de cinco años que murió de cáncer ya hace más de cuatro años y el cual comercializaba en la ciudad de México, Monterrey y Reynosa.

El pasado 15 de marzo, la joven publicó en sus redes sociales que a seis años del diagnóstico de leucemia, le volvían a dar la noticia de que el cáncer había regresado.

"Una vez más me vuelve a dar guerra el cáncer, pero esta vez no me pesca de sorpresa, se lo que vine o por lo menos recuerdo de la primera vez, regresarán las náuseas, los vómitos, los piquetes, los mareos etc" escribió en su Facebook.

Agregó: "Sin embargo ahora, entro con todo el amor y la fuerza del mundo para luchar contra la leucemia una vez más, con las personas que me quieren y están conmigo, cerca o a distancia me gusta y amo sentir su apoyo, no digo que no tengo miedo al contrario me aterra y me estoy muriendo de miedo, sin embargo de todo lo malo, lo bueno es que hoy me siento más bendecida, con mi familia, que amo".

Agradeció el apoyo de todas las personas que de una u otra forma le demostraban su apoyo y cariño y bromeó al decir que iba aprovechar para tomarse fotos antes de quedar pelona otra vez.

Último adiós

>Los restos de la joven Perla del Rocío González serán velados en una casa funeraria de esta ciudad fronteriza.

>Familiares y amigos le darán el último adiós a Perla del Rocío, quien no solo enfrentó su enfermedad sino que buscó la manera de ayudar a otros pacientes.

> A ellos les dejó un legado de ayuda con la creación del shampoo "Zoet".