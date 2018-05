José Sedek: "Me gusta lo que representa el personaje de Bernardo"

Traspasar la pantalla chica para mover emociones en el público es el deseo del actor venezolano José Sedek, incluso fuera de personaje.

En El Señor de los Cielos interpreta a Bernardo Castillo, un agente que hace todo por capturar al narcotraficante Aurelio Casillas (Rafael Amaya).



Su rol le gusta por lo que representa, pero su verdadera motivación es concientizar en las escuelas sobre las consecuencias de adentrarse en el mundo de las drogas.

"Considero que, como actor, mi responsabilidad es advertirle a las familias que este contenido no es para niños", advirtió Sedek. "Voy a darme a la tarea de visitar escuelas para dar pláticas sobre el narcotráfico y los efectos que tiene ese camino".



Desde la quinta temporada se sumó al elenco de la serie, y disfrutó convertirse en el antagónico más bueno del mundo.

"Me gusta lo que representa Bernardo, él quiere ver a un México y a una Latinoamérica libres de corrupción, con democracia, con paz, y me enorgullece representar eso.



"Encarno la justicia que se espera de México y que el mexicano quiere ver en su país", dijo.



Sin embargo, comentó que le cuesta entender por qué muchos mexicanos se identifican con un protagonista como Aurelio Casillas.



"Es contradictorio que la gente quiera un México libre de corrupción, pero que paralelo a eso se identifique con un personaje narcotraficante. Creo que es muy superficial, no creo que alguien quiera ser narco", dijo.



Las decisiones de Bernardo afectarán la trama de la historia en la sexta temporada, que se emite de lunes a viernes a las 22:00 horas por Telemundo.