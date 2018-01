José Reyes pacta con los Mets

Nueva York, E.U.- José Reyes seguirá con los Mets. El infielder dominicano pactó con Nueva York un contrato de 2 millones de dólares por un año, informó una persona con conocimiento de las negociaciones.

La persona habló con The Associated Press el jueves con la condición de no ser identificado debido a que falta el reconocimiento médico. Reyes podría recibir 500 mil dólares adiciones en bonos por rendimiento, añadió la persona.