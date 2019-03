José Narro buscará dirigencia del PRI

Ciudad de México.

José Narro Robles, exsecretario de Salud, manifestó que cierra una etapa de su vida que más orgullo le ha proporcionado, la de académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para emprender otra que da satisfacción a su vocación de servicio, tras advertir que durante las últimas semanas su nombre se ha mencionado como uno de los que podrían considerarse para participar en el proceso de elección de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

"Lo hago con la convicción de que la democracia mexicana y el sistema de partidos deben fortalecerse. A todos toca contribuir a fomentar la confianza en la política y sus instituciones a pesar de que se tengan que sacrificar querencias y comodidades, a pesar de correr el riesgo de enfrentar incomprensiones y reproches", expuso.

Narro, exrector de la UNAM, señaló que dio por "concluida" la etapa académica en la máxima casa de estudios.

"No digo renunciar, porque a la universidad no se renuncia, no digo salir, porque como lo he señalado en numerosas oportunidades, cuesta mucho trabajo entrar a la UNAM", expuso.

A través de una columna en el periódico La Jornada, Narro mencionó que "la convicción de que la democracia mexicana y el sistema de partidos deben fortalecerse" es por lo que busca la dirigencia del PRI.

"A pesar de que todavía no se definen totalmente las formas, condiciones, plazos y procedimientos que se seguirán en el proceso, para actuar con libertad y no afectar en lo absoluto a mi universidad, he tomado la decisión de dar por concluida la más maravillosa etapa de mi vida profesional, de cerrar la que más orgullo me ha proporcionado para emprender con toda determinación otra que da satisfacción a mi vocación de servicio".

Además de Narro, se menciona a Miguel Ángel Osorio Chong, Ulises Ruiz, Ivonne Ortega, como algunos de los políticos que buscarán la dirigencia priista, luego de que se abrió el proceso para la militancia.