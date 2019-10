"José José sí compuso canciones y su heredero tendrá buenas regalías"

CIUDAD DE MÉXICO.- José José no sólo fue intérprete sino compuso de siete a ocho canciones, de las cuales era la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), quien recibía las regalías. Sin embargo, tras la muerte del "Príncipe de la Canción", el monto, que se prevé sea una suma grande, lo recibirá quien resulte su heredero.

"Como vivía en Miami, pertenecía a las sociedades americanas, entonces se las pagamos a ellos y ellos se la pagaban directamente a José José", indicó Roberto Cantoral Zucchi director de la SACM a los medios de comunicación.

El director aclaró que "El Príncipe de la Canción" interpretó más de lo que compuso, por lo que el tema de las regalías de lo primero no es competencia de la SACM. "No sé quién cobra lo de José José porque él es intérprete. En el caso de las canciones que tiene como autor, se las pagamos a la Sociedad Americana y ahora me imagino se le pagará a su heredero. Pero en el caso de las regalías de intérprete, nosotros no nos encargamos de ello", reiteró.

Zucchi desconoce a cuánto asciende lo que se entregaba a José José de regalías, aunque considera que es una suma muy grande: "Debe generar unas cantidades muy importantes, porque estás hablando de uno de los intérpretes más vistos en las plataformas digitales. Nosotros hemos hecho estudios todos los años de más o menos cómo es el comportamiento de las obras en estas plataformas para prevenir la piratería. Siempre aparece como el más visto año con año 'El triste'".

El director de la SACM aseguró que ellos cobran el 100% de las regalías que se generan por las canciones de José José, "independientemente de donde se exploten, ya sea a través del disco que ya está por desaparecer, de las plataformas, de los conciertos, a través de las sociedades extranjeras, de los bailes".

La SACM inauguró su quinta edición de "Expo Compositores 2019" y, en el marco de la celebración, Cantoral Zucchi cortó el listón para dar inicio a las actividades programadas en el Gran Hotel de la Ciudad de México.

"Es un evento que realizamos todos los compositores, tenemos contacto con todos los autores a nivel nacional, con el ánimo de cambiar puntos de vista, de ver cómo está la industria, qué es lo que necesitan los compositores para seguir desarrollando su labor creativa y eso es de gran relevancia para ellos", indicó.