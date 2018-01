José José no la quiere ver

Ciudad de México

Luego de que el cantante José José ingresara al hospital con el fin de recibir nutrientes que lo ayuden a subir de peso, ha sido Anel Noreña, su expareja, quien no ha podido visitarlo, debido a que, explicó, es el cantante quien no la quiere ver.

Durante la presentación de la película “El corazón del hombre”, la actriz declaró que, aunque ella no ha podido verlo, sus hijos están al pendiente del cantante y agregó que, si bien no ha podido hablar con “El Príncipe de la canción”, le manda muchos mensajes “por la televisión”, y que respeta su decisión de no querer verla en el hospital.

LO RESPETA

“Hay que respetar, ¿me entiendes? Así está mejor. A mí sí me gustaría (ir a verlo) pero, como él no quiere, yo con el espíritu le mando (un mensaje) y ya. Yo no lo veo para nada”.

Anel puntualizó que fue a través de sus hijos que José José mandó a decir que no la quería ver.

Cuando le preguntaron si sus hijos lo han visitado en el hospital, tajante respondió:

“Lo ven diario, que quede claro con todos ustedes”, y señaló que desconoce qué sucedió respecto del susto que lo llevó hace unas semanas a terapia intensiva; la ex modelo explicó que ella acababa de llegar de viaje.

De la serie de televisión sobre la vida de José José, Anel platicó que aún no ha tenido la oportunidad de verla, y sobre el hecho de no haber hablado con María Fernanda Yepes, actriz que la interpreta en esta producción, se limitó a decir:

“Me habló su representante y le dije que lo único que sé de esta chica es que es una muy buena actriz. Yo no he visto la serie, para mí, él fue la historia de amor más grande jamás contada de mi corazón”.

Su decisión

