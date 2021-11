José El Soñador, protagonizado por Carlos Rivera, Kalimba y Fela Domínguez, inician temporada en febrero

Ayer, los tres cantantes y actores se reunieron con el productor Alejandro Gou y el director Mariano Detry para recibir indicaciones de lo que harán con sus personajes.



"Lo mío es la música, a mí me gusta porque canto. Siempre he hecho musicales, he estado en una comedia, pero no sé que sucedería haciendo drama. Lo que sí sé es que es aprender, continuar con mis clases, con mi aprendizaje y sobre todo, con la pasión por continuar haciéndolo", contó Rivera en entrevista.