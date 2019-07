José Carlos Ruiz fue un niño feliz

San Miguel de Allende, Guanajuato.-





Llegó acompañado por esas figuras enormes con formas de hombres y mujeres que se conocen como calenda, y música, mucha música. De su brazo, Sarah Hoch, directora del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF). Detrás de él, la actriz Arcelia de la Peña y el director José Antonio de la Riva.

Él, pequeño, moreno, fuerte, rudo. Con ese rostro que parece de madera, en el que apenas se insinúa una sonrisa: es José Carlos Ruiz, el actor que recibe el homenaje nacional en esta vigésimo segunda edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Nominado al Ariel en 11 ocasiones, lo ha ganado en 6; él, reconocido por haber encarnado a personales tan dispares como Monseñor Romero o "El Carajo", en la película El Apando, basada en un relato de José Revueltas, escrito en sus años de encierro en Lecumberri.

El cine ha sido todo para mi. Es como un camino por el que me llevó la vida. He hecho televisión y teatro, pero siempre regreso al cine". José Carlos Ruiz, actor

RECIBE MEDALLA

Después de los discursos oficiales de Sarah Hoch, Edgar SanJuan, subsecretario de Desarrollo Cultural, en representación de la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, José Carlos Ruiz recibió una medalla hecha de polvo de plata por parte de Hugo Villa, director de la Filmoteca de la UNAM y de la propia Sarah Hoch, que le entregó la cruz de marfil, al fin José Carlos Ruiz habló ante el público que llenó la plaza principal de San Miguel de Allende.

"Todo esto sucede porque yo no fui a la escuela, fui al cine. Estar en San Miguel de Allende es un privilegio: sus calles, sus casas, pero sobre todo la hospitalidad de su gente", compartió.

"Quiero agradecer profundamente, con toda la alegría que siento dentro de mí, primero a todos ustedes que me honran con su presencia, luego al Festival de Cine de Guanajuato. El cine ha sido todo para mi. Es como un camino por el que me llevó la vida. He hecho televisión y teatro, pero siempre regreso al cine. Mientras pueda hablar, pensar y caminar, siempre estaré aquí, si ustedes me lo permiten", dijo José Carlos Ruiz.

Una lluvia de pequeños papeles de colores metálicos, seguida de fuegos artificiales, culminó el homenaje.

Luego, acompañado por el actor Hoze Meléndez, a quien agradeció su paciencia y sus consejos, José Carlos Ruiz presentó la proyección de Almacenados, película que filmó en 2017, a los 82 años de edad.