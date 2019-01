José Cardozo tiene una misión extra

Esa misión adicional es la de reconstruir la imagen frente a la afición tapatía, fracturada por los señalamientos directos de Carlos Salcido en su despedida del equipo.

El veterano acusó al DT de las Chivas de no darle un trato justo como capitán, al no considerarlo en los planes para el Clausura 2019, a pesar de tener seis meses de contrato.



"Un trato que yo sentía que no era bueno. En estos seis meses nunca tuve empatía con el cuerpo técnico, con el entrenador y eso todos lo saben", acusó Salcido, el 29 de diciembre.



Desde entonces, Cardozo no se ha manifestado, pero tras la revelación del veterano muchos aficionados desataron su ira contra el paraguayo en redes sociales.



"Decidí que ya no jugaría más en Chivas cuando ni siquiera me hablaban, ni siquiera me volteaban a ver, ni siquiera me dirigían una palabra, ahí te das cuenta de que no estaba más", reflexionó Salcido, en su despedida.



Cardozo llevó a Salcido al Mundial de Clubes, lo dejó en la banca en el primer partido, contra el Kashima japonés, y le dio minutos en el segundo tiempo del duelo por el quinto lugar, ante el Esperance Sportive de Túnez.



Salcido no precisó si su salida implica también su retiro definitivo.



Ante tal escenario, el timonel guaraní deberá afinar a las Chivas para el debut, pero también preparar la piel para las críticas y la reconstrucción de su imagen, algo en lo que sólo resultados positivos le ayudarán.