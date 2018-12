José Cardozo quiere dar vuelta a la página

Guadalajara, México.

El paraguayo José Saturnino Cardozo, entrenador de las Chivas de Guadalajara, afirmó, tras perder en los penaltis ante el Esperance tunecino y acabar en la sexta plaza del Mundial de Clubes, que "hay que dar vuelta a la página, es futbol, esto continúa".

Cardozo lamentó cómo saldó la participación del Rebaño Sagrado en el torneo y recalcó la necesidad de intensificar el trabajo y de fortalecer la plantilla para volver al camino de los éxitos en 2019.



"Los refuerzos van llegando y hay que dar vuelta a la página, es fútbol, esto continúa, el único camino que encuentro es trabajando todos juntos y tratar de que esto nos sirva de experiencia", dijo.



"Es una lástima lo que pasó porque se hizo un esfuerzo por parte del dueño y la directiva, nos brindaron todo lo que pedimos y fallamos, estoy muy dolido, molesto por el resultado, más por nuestra afición que mucha vino hasta acá para apoyarnos, no tenemos cara para ver a nuestra afición, pero hay que seguir", asumió.



Respecto al encuentro ante el Esperance, el director técnico del Guadalajara explicó que "se jugó en el medio campo, se generaron pocas opciones de gol".



"Perder un amistoso me duele, imagínate, Kashima dolió mucho y ahora en los penales... A veces es quizá de suerte, no hay culpabilidad de los jugadores, el partido fue parejo, de ida y vuelta y en estas series es cuestión de suerte", declaró.



El encuentro supuso la despedida de Carlos Salcido como jugador de las Chivas. El histórico futbolista saltó al campo tras el descanso, recibió el brazalete de capitán y anotó su lanzamiento en la tanda de penas máximas -el quinto-. Su adiós fue amargo porque no pudo adornarlo con una victoria.