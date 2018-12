José Cardozo: Perdimos la cabeza

Al-Ain, Emiratos Arabes Unidos.

El fracaso de Chivas en el Mundial de Clubes fue explicado por el técnico José Cardozo, quien reconoció que su equipo perdió la concentración y el orden, situación que aprovechó el Kashima japonés.



"En el segundo tiempo entramos desconcentrados, no sé por qué, perdimos la marca en la primera jugada que hicieron ellos y ahí marcaron la diferencia.



"De ahí nos fuimos a un desorden que nos llevó a perder el partido, teníamos que tener tranquilidad, habíamos hablado mucho, habíamos trabajado mucho y perdimos la cabeza, no sé por qué, porque estábamos teniendo el control del juego, el 1-1 no estaba mal", dijo el paraguayo al término del encuentro.



Con un rostro lleno de frustración y enojo, Cardozo habló sin tapujos al final del partido y dijo que no hay excusa para la lamentable actuación del Rebaño en Emiratos Árabes Unidos.



"El único responsable soy yo, los chicos lo hicieron muy bien, íbamos ganando y lo dejamos escapar nosotros mismos", dijo Saturnino en la rueda de prensa posterior al partido.



Esta derrota ha dejado al equipo mexicano fuera de la competición, en la que participaba por primera vez en su historia.



"No nos han sorprendido, hicimos un estudio del rival antes de la competición. En el primer tiempo tuvimos paciencia, orden, y no nos costó marcar", añadió.



No obstante, admitió que su equipo se desconcentró y empezó "a perder pelotas fáciles" y el control del partido.

"La gente está en su derecho de quejarse, no le dimos lo que estaban esperando, somos el club más grande de México y yo soy el responsable", manifestó.