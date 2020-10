¡Jornadas de infarto!

De infarto, así pintan las últimas 2 jornadas del Guardianes 2020, con al menos 5 partidos entre equipos que pelean los últimos 3 boletos directos a Cuartos de Final.

Pumas-Chivas, Monterrey-Cruz Azul, y América-Tigres son los principales platillos de la penúltima Fecha.

Entre el sublíder y el sexto del torneo (La Máquina y Rayados) hay 3 puntos de diferencia, y se enfrentan este sábado en el Estadio BBVA.

El otro duelo entre un cuadro capitalino y uno regio también tiene grandes condimentos: América es cuarto con 28 puntos, y por eso tiene por ahora la última contraseña directa a Cuartos, y Tigres es quinto con 27 unidades, por lo que la brecha es mínima.

Pumas arriba como tercero (28 puntos) a su duelo ante Chivas (22).

MONTERREY VS. CRUZ AZUL

4 victorias en sus 5 partidos más recientes convirtieron al Monterrey en una amenaza. Rayados tiene 26 puntos y +6 en la diferencia de goleo, y a su alcance en esta misma Fecha 16 está su rival directo, Cruz Azul, con 29 y +9. Si los regios ganan por diferencia de 2 goles en el BBVA, automáticamente desplazarán a los cementeros, los cuales son sublíderes, pero podrían descender hasta el quinto sitio.

PUMAS VS. CHIVAS

Pumas debe aprovechar que los otros dos capitalinos se destrozarán contra los regios. El cuadro auriazul es tercero, con 28 puntos. Ni siquiera una victoria le garantiza ir directo a Cuartos de Final, pero lo pondría muy cerca del objetivo. Para ya clasificar entre los mejores 4, requiere vencer al alicaído Guadalajara, que Tigres pierda y que Rayados no gane. Chivas es noveno y por ahora jugaría el Repechaje como visitante.

AMÉRICA VS. TIGRES

Si América (28 puntos) vence a Tigres (27), ya no se preocupará por ellos en la última jornada. Si además los Rayados no vencen a Cruz Azul, las Águilas asegurarán Cuartos de Final de manera directa. No será fácil ante los felinos, que suman 17 puntos de los últimos 21. Las Águilas han marcado 27 goles, más que cualquier otro en el Guardianes 2020, pero las escoltan los Tigres, con 25.